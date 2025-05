In wenigen Tagen können die Schönebecker entscheiden, welche Bürgerprojekte im Rahmen des Bürgerbudgets umgesetzt werden. Welche Vorschläge zur Wahl stehen und wie abgestimmt wird.

Einer der zwölf Vorschläge, der für das Bürgerbudget eingereicht wurde, sieht vor, dass Hinweisschilder am Schwanenteich aufgestellt werden. Weitere Ideen befassen sich unter anderem mit Hundewiesen, Sportgeräten oder Aktionstagen.

Schönebeck. - Was darf es sein? Neue Sportflächen? Eine umzäunte Hundewiese? Zusätzliche Bänke oder Infotafeln? Beim Bürgerbudget in Schönebeck geht es jetzt in die heiße Phase. Die Prüfung der von den Einwohnern eingereichten Vorschläge durch die Stadtverwaltung ist abgeschlossen. Von insgesamt 28 Projektideen haben letztlich zwölf die Anforderungen erfüllt und stehen somit zur Wahl. Wann, wie und über welche Vorschläge die Schönebecker abstimmen können.