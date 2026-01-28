Knapp zwei Minuten lang zählt der Film Erreichbarkeit, Schulen und Sportanlagen auf. Finanziert durch Sponsoren, soll er Zuzug fördern und Image verbessern.

Vor Monaten entstand die Idee für den Film im Rathaus.

Calbe. - Die Saalestadt besitzt seit einigen Tagen einen ersten Imagefilm. Den Streifen hatte Bürgermeister Sven Hause beim Neujahrsempfang am Wochenende erstmals öffentlich vorgestellt. Der knapp zwei Minuten lange Film zählt die Besonderheiten der Kleinstadt auf. Dazu gehört die gute Erreichbarkeit über Straße, Schiene und Wasser. Daneben ist die Kommune auch mit dem Fahrrad sehr gut zu erreichen und hier über den Saaleradweg an eine Fernverbindung angebunden.