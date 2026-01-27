Millionenprojekt im Harz Mega-Umbau und Autostraße zum Brocken? Landrat reagiert auf brisante Gerüchte – die echten Pläne
Rund um den Brocken brodelt die Gerüchteküche – jetzt spricht der Landrat Thomas Balcerowski (CDU) Klartext. Sind Öffnung der Brockenstraße für Autos und Herauslösung aus dem Nationalpark Harz im Zuge der geplanten Millionen-Investitionen auf dem Brocken tatsächlich geplant?
27.01.2026, 15:30
Schierke/Halberstadt. - Rund um die Brockenkuppe und die geplanten Millionen-Investitionen brodelt die Gerüchteküche: Landrat Thomas Balcerowski wolle das dem Harzkreis gehörende Areal aus dem Nationalpark (NP) herauslösen. Zudem plane der CDU-Politiker die Freigabe der Brockenstraße für den Autoverkehr. Stimmt das?