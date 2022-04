Bürgermeister-Wahl: Tim Sroka kandidiert fürs Bördeland

Während die Parteien noch zögern, gibt es mit Einzelbewerber Tim Sroka einen ersten Kandidaten für die Bürgermeisterwahl. Er machte bereits erste Ankündigungen, was er verändern will.

Bei der Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Bördeland hat sich mit Tim Sroka (parteilos) der erste Kandidat offiziell bekannt. Am 24. April wählen die Bürger einen Nachfolger für Bernd Nimmich (SPD).

Kleinmühlingen/Biere - Wer darf am 1. August das Büro einziehen, von dem aus jetzt noch Bernd Nimmich regiert? In gut drei Monaten wählt die Gemeinde einen Nachfolger für den scheidenden Bürgermeister. Als erstes warf Kleinmühlingens Ortsbürgermeister Tim Sroka seinen Hut in den Ring. Er zeigt sich durchaus selbstbewusst, dass er die Wahl gewinnen wird.