Kompliziert, bürokratisch und viel zu langsam – an der Vergabe von Fördergeldern für Unternehmen in Sachsen-Anhalt gibt es reichlich Kritik aus Schönebeck und Magdeburg.

Unternehmer in Sachsen-Anhalt, die Projekte in ihren Betrieben finanziell fördern lassen wollen, brauchen derzeit viel Geduld. Ein Unternehmensberater aus Schönebeck sieht unter anderem die Invesitionsbank als eine Art Flaschenhals bei den Förderprogrammen.

Schönebeck/Magdeburg. - Über Förderprogramme wie „Sachsen-Anhalt investiert“ oder „Digital Innovation“ können Firmen bis zu 100.000 Euro für ihre Projekte erhalten. Was gut klingt und sicher auch hilfreich sein kann, lässt aber so manchen Firmenchef oder Unternehmensberater verzweifeln. Umständliche Anträge, viele juristische Fragen und ein stark bürokratischer Ablauf – mit diesen Stichworten umschreibt beispielsweise der Magdeburger Physiotherapeut John Swaton seine Erfahrung mit dem Förderprogramm „Sachsen-Anhalt investiert“. Der Unternehmensberater Thomas Bresch von analysenkontor in Schönebeck kritisiert darüber hinaus die „lächerlich langen“ Wartezeiten.