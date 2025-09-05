weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
Calbe feiert zwei Tage lang, am 6. und 7. September, mit Musik, Unterhaltung und Hoheiten aus ganz Deutschland – Höhepunkt ist die geheimnisvolle Krönung am Abend.

Von Thomas Höfs 05.09.2025, 14:00
Bollenkönigin Hannah (l.) und ihre Prinzesinnen Constance und Gina freuen sich auf viele Besucher. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Morgen startet das traditionelle Bollenfest auf dem Marktplatz. Um 10.15 Uhr beginnt dabei das Programm auf dem Marktplatz. Im Zentrum des Festes stehen nicht nur die Zwiebel, sondern vor allem Bollenkönigin Hannah und ihre inzwischen beiden Prinzessinnen.