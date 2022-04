Calbe: Diskussion um Steuererhöhungen

Calbes Stadträte befassen sich derzeit mit möglichen Erhöhungen von Grund- und Gewerbesteuer. Wie sehr soll an der Steuerschraube gedreht werden?

Calbe - Die Post von der Kommunalaufsicht Ende Januar dieses Jahres hat Auswirkungen bis in die kommenden Jahre. Die Aufsichtsbehörde in der Kreisverwaltung wies die Verwaltung in Calbe nicht nur darauf hin, künftig noch mehr Geld einzusparen, um die Kredite abzubauen. Auch Steuererhöhungen sind ein Thema.