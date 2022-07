Calbe: Ende für Sozialarbeit in Kitas?

Über die Sozialarbeit in Kindertagesstätten informierte die Arbeiterwohlfahrt Politiker auf Bundes- und Landesebene. Mit dabei war die Einrichtung in Calbe.

Isabel Heide, Sozialarbeiterin und Sprachförderin in der Kindertagesstätte Haus des Kindes in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt.

Calbe - Sozialarbeit ist bereits in den Kindertagesstätten wichtig. Vor Jahren hat der Bund mit dem Gute-Kita-Gesetz die Arbeit in den Einrichtungen angeschoben. Wenn sich der Bund zum Jahresende aus dem Programm zurückzieht, sollten eigentlich die Länder übernehmen. Offen ist, ob dies gelingt. Die Zeichen dafür stehen aktuell weniger gut. Warum ist das so?