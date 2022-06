Calbe: Förderung für mehr Radverkehr?

Die Stadt ist bereits Mitglied in der Arbeitsgruppe der fahrradfreundlichen Kommunen. Um Fördermittel erhalten zu können, will die Arbeitsgruppe ein Verein werden.

Calbe - Die kleine Saalestadt gehört zu den Gründungsmitgliedern der Arbeitsgemeinschaft der radfreundlichen Kommunen im Land. In Aken ist die Arbeitsgruppe mit einer Geschäftsstelle beheimatet. Doch als Arbeitsgruppe ohne einen rechtlichen Status ist die tägliche Arbeit, nicht so einfach umzusetzen. Was will man jetzt tun?