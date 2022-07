Calbe: Lothar Schröder leitet Malkurs und zeigt, was man mit Luftballons machen kann

Calbe/Schönebeck - Irgendwie sind es immer dieselben Menschen, die ehrenamtlich auffallen. So einer ist Lothar Schröder aus Calbe-Damaschkeplan, der sich seit vielen Jahren den schönen Künsten verschrieben hat. Wobei er nicht nur im stillen Kämmerlein malt, sondern seine Leidenschaft auch mit anderen Menschen teilt. Zum Beispiel mit Bewohnern der Caritas in Schönebeck, wo es in der Bodengasse/Steinstraße nicht nur eine neue Einrichtung für betreutes Wohnen gibt, sondern auch eine Senioren-Wohngemeinschaft. Und erfahrungemäß haben ältere Menschen viel Zeit und sind dankbar über jedwede Ablenkung.