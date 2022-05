Calbe: Mitarbeiterin zahlte einst nur 14,08 Mark Miete

Das Heimatfotorätsel aus Calbe war einfach zu lösen. Der gesuchte Backsteinbau ist auch heute, mehr als ein Jahrhundert nach seinem Bau, noch leicht zu finden. Welche persönlichen Erinnerung haben die Calbenser an das Gebäude?

Um 1890 entstand das Foto vor dem Wohnhaus gegenüber dem westlichen Bahnhof in Calbe.

Calbe - Das Heimatfotorätsel aus der Saalestadt zeigte in der vergangenen Woche ein sehr altes Foto. Etwa um 1890 muss die Aufnahme entstanden sein, meint Dieter Horst Steinmetz. Der Stadthistoriker hat die Aufnahme in seinem unermesslichen Fundus ausgegraben und kennt auch die Geschichte dazu. 1879 wurde die Teilstrecke Berlin–Blankenheim der sogenannten Kanonenbahn von Berlin nach Metz in Betrieb genommen. Woher kommt dieser Begriff?