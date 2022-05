Calbe: Muss die Wahl wiederholt werden?

Calbe - Die Stelle des Bürgermeisters in der Saalestadt war ab dem 5. Oktober neu zu besetzen. So heißt es in der Stellenausschreibung. Obwohl die Bürger am 6. Juni Sven Hause (parteilos) mit deutlichem Abstand gegenüber den anderen Bewerbern um das Amt zu einer zweiten Amtszeit in das Rathaus gewählt haben, fand die öffentliche Vereidigung bislang noch nicht statt. Die ist aber vorgeschrieben. Denn der hauptamtliche Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.