Das Stadtradeln erfreut sich in der dritten Auflage einer wachsenden Beliebtheit. Zwei Wochen können die Bürger hier noch Kilometer sammeln.

Radfahrer in der Neuen Wohnstadt beim geführten Ausflug.

Calbe. - Das Stadtradeln in der kleinen Saalestadt stößt in diesem Jahr auf großes Interesse. Nach der ersten Woche haben sich bereits 16 Teams angemeldet. In der ersten Woche legten sich demnach mehr als 5.600 Kilometer zurück. Größtes Team ist wie im vergangenen Jahr die Herderschule.