Stadt kann jetzt Fördermittel beantragen und will in der zweiten Jahreshälfte 2026 endlich die lang ersehnte Breitwellenrutsche ins Freibad auf der Hegerinsel einbauen.

Bislang gibt es nur eine kleine Rutsche im Freibad.

Calbe. - Einstimmig haben die Stadträte beschlossen, dass das Freibad in der Saalestadt eine Breitwellenrutsche erhält. Seit Jahren sammelt Bürgermeister Sven Hause bereits Spenden in der Kleinstadt öffentlichkeitswirksam ein, um eine Rutsche in der Freizeiteinrichtung bauen zu können.