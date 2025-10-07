weather spruehregen
  4. Digitalisierung: Calbe schaltet neue Webseite frei

Umstellung zum Monatsende hatte sich verzögert. In den nächsten Monaten sollen weitere Angebote dazukommen und die Webseite für die Bürger bei Fragen und Anliegen noch wichtiger machen.

Von Thomas Höfs 07.10.2025, 10:00
Der Verantwortliche für die Informationstechnik in der Stadtverwaltung Calbe Steve Daniel (links) tauscht sich mit Bürgermeister Sven Hause zur Gestaltung der neuen Webseite aus.
Der Verantwortliche für die Informationstechnik in der Stadtverwaltung Calbe Steve Daniel (links) tauscht sich mit Bürgermeister Sven Hause zur Gestaltung der neuen Webseite aus. Foto: Stadt Calbe

Calbe. - Seit Anfang Oktober präsentiert sich die Stadt Calbe im neuen digitalen Gewand. Modernes Design im responsiven Standard sowie erweiterte Online-Angebote prägen das elektronische Medium. Die Bürger erwarten eine übersichtlichere Gestaltung und neue Services. Die Rede ist hier von der neuen Gestaltung der Webseite der Kleinstadt. Das teilte die Kommune zum vergangenen Wochenende mit.