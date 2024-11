In der Loewestraße wurde am Sonnabend wieder kräftig gehandelt. Erneut hatten sich mehr Menschen mit Ständen angemeldet, als dann tatsächlich gekommen sind.

Flohmarkt in Calbe

Pamela Dorand mit ihrer Tochter Leonie und ihren Verwandten Lea und Karina beim Flohmarkt in der Saalestadt am Sonnabend.

Calbe. - Die Innenstadt in Calbe verwandelte sich am Sonnabend in einen großen Flohmarkt. Die Loewestraße war wieder einmal Treffpunkt für Schnäppchenjäger.