Tangerhütte. - Die Altkleidercontainer in Tangerhütte quellen trotz Mahnungen aus dem Rathaus an die Bürger und trotz angeblich regelmäßiger Aufforderungen zur Leerung weiterhin dramatisch über. Im Stadtgebiet gibt es mehrere Stellen, an denen Kleidersäcke und Müll nicht nur innen, sondern meistens in großem Umfang vor den Containern landen. Das stört Anwohner und Passanten zunehmend.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.