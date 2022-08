Kutur Calbe: Übersetzungsfehler als Ursprung für die Schmähungen Schmähplastiken im deutschsprachigen Raum? Historikerin Birgit Weidl beschäftigt sich mit der Herkunft

In der Diskussion über den künftigen Umgang mit der „Judensau“ an der Stephanikirche startet die Evangelische Akademie einen neuen Anlauf. In einer Vortragsreihe, die am Dienstag mit dem ersten Vortrag begann, sollen die Hintergründe beleuchtet werden.