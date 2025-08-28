Debatte Calbe: Warum keine Mehrheit für die Mitgliedschaft des Pretziener Wehrs als Weltkulturerbe?

Der Landkreis will einen neuen Verein gründen, um das Pretziener Wehr zum Weltkulturerbe erklären zu lassen, und wirbt bei den Kommunen um Mitgliedschaft. In der Saalestadt ist die Stimmung gespalten.