  4. Schmuckstücke erzählen Geschichten: Seit 25 Jahren kämpft Goldschmiedin in Stendal für ihre Leidenschaft

Iris Weißer ist Goldschmiedemeisterin und hat vor 25 Jahren ihr Gewerbe angemeldet. Als eine der ersten bietet sie ihre Waren zur Weihnachtszeit im Rathaus in Stendal an. Zur Feier ihres Jubiläums ist sie an anderer Stelle zu finden.

Von Leon Zeitz 18.12.2025, 07:00
Iris Weißer bietet in ihrem Geschäft in Stendal ihre Unikate und weiteren Schmuck an. Foto: Leon Zeitz

Stendal - Iris Weißer ist Goldschmiedemeisterin und staatlich geprüfte Schmuckgestalterin. Vor genau 25 Jahren hat sie ihr Gewerbe angemeldet und seit 25 Jahren kämpft sie für ihre Leidenschaft.