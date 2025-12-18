Schmuckstücke erzählen Geschichten Seit 25 Jahren kämpft Goldschmiedin in Stendal für ihre Leidenschaft

Iris Weißer ist Goldschmiedemeisterin und hat vor 25 Jahren ihr Gewerbe angemeldet. Als eine der ersten bietet sie ihre Waren zur Weihnachtszeit im Rathaus in Stendal an. Zur Feier ihres Jubiläums ist sie an anderer Stelle zu finden.