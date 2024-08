Calbe: Was zum Sitzen geeignet und schwer zu zerstören ist

2Bürgermeister Sven Hause (r.) schaut sich die Montage an.

Calbe. - Nachdem in diesem Jahr bereits Spiel- und Outdoor Fitnessgeräte entlang des Saaleradweges in der Grünen Lunge aufgestellt wurden, kamen vor wenigen Tagen einige Sitzgelegenheiten hinzu. Das teilte die Stadtverwaltung jetzt mit. Die neuen Bänke sollen nicht nur einheitlich in ihrer Bauweise und Stabilität sein, sondern auch zur Steigerung der Attraktivität des Saaleradweges beitragen, heißt es hier.