Calbe will Mitglied im Saaleradweg-Verein werden

Neu ausgeschilderter Kreuzungspunkt am Saaleradweg in Calbe. Viele dieser Punkte gibt es inzwischen in der Stadt.

Calbe - Der Haushalt der Stadt Calbe - also der Finanzplan - ist in Sack und Tüten und genehmigt. Was sind die Kernpunkte und was hat das mit dem Trägerverein des Saaleradweges zu tun?