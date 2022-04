Calbe will Zufahrt zum Industriepark sanieren

Mit der Sanierung der Zufahrt zum Industriepark will die Stadt das größte Industriegebiet in Calbe revitalisieren und für Ansiedlungen attraktiver machen.

Calbe - Der Zeitplan für die Bauverwaltung für die Sanierung der Ringstraße im Industriegebiet der Saalestadt Calbe ist straff. Nachdem die Kommune Anfang Dezember einen Fördermittelbescheid in Höhe von 3,65 Millionen Euro bekommen hatte, um die Straße grundhaft auszubauen, sollen die dafür notwendigen Planungen und Leistungsverzeichnisse in den kommenden Monaten erstellt werden. Am 1. Juni sollen die Arbeiten dann öffentlich ausgeschrieben werden, hatte die Stadt vor wenigen Wochen mitgeteilt. Doch wann rücken die Bauarbeiter an?