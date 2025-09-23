Nahverkehr im Harz Warum in Halberstadts Straßenbahnen die Digitalisierung zur Nutzung von Kartontafeln führt
Seit Wochen leuchten sie nicht mehr, die Zielanzeigen an den Straßenbahnen in Halberstadt. Stattdessen gibt es Kartontafeln im Fahrerfenster. Schuld ist die Digitalisierung. Die ist auch der Grund für neue Anzeigetafeln an den Haltestellen.
Aktualisiert: 24.09.2025, 12:56
Halberstadt. - Vor den Fahrern liegt eine weiße Pappe, auf der in schwarzen Buchstaben die Zielangabe steht. Am Ende jeder Schleife wird die Kartontafel gewechselt. Die digitalen Anzeigen über den Köpfen der Straßenbahnfahrer in Halberstadt sind schwarz. Schuld daran ist ausgerechnet die Modernisierung im Nahverkehr.