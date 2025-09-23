Seit Wochen leuchten sie nicht mehr, die Zielanzeigen an den Straßenbahnen in Halberstadt. Stattdessen gibt es Kartontafeln im Fahrerfenster. Schuld ist die Digitalisierung. Die ist auch der Grund für neue Anzeigetafeln an den Haltestellen.

Warum in Halberstadts Straßenbahnen die Digitalisierung zur Nutzung von Kartontafeln führt

Haltestelle Hauptbahnhof der Halberstädter Straßenbahn. Hier haben die Bahnen noch ihre leuchtenden Zielanzeigen.

Halberstadt. - Vor den Fahrern liegt eine weiße Pappe, auf der in schwarzen Buchstaben die Zielangabe steht. Am Ende jeder Schleife wird die Kartontafel gewechselt. Die digitalen Anzeigen über den Köpfen der Straßenbahnfahrer in Halberstadt sind schwarz. Schuld daran ist ausgerechnet die Modernisierung im Nahverkehr.