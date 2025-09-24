Souvenirverkäufer Dirk Schönfeld hatte ungewöhnlichen Besuch: Familie Magdeburg aus den USA besuchte die Stadt ihres Vorfahren. Zusammen suchen sie jetzt nach Spuren von ihm.

Magdeburg. - „Ach, übrigens mein Name ist Magdeburg.“ Mit dieser Aussage überraschte vor einigen Tagen eine Kundin Ladeninhaber Dirk Schönfeld. Sie hatte gerade ein kleines Andenken in seinem Souvenirshop am Magdeburger Domplatz bezahlt und sagte das quasi beim Herausgehen, wie er berichtet. Das Besondere: Sie kommt aus Philadelphia in den USA und war mit ihrer Familie auf „Heimatbesuch“.