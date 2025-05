Benefizkonzert Calbenser für Calbe: Bei Generationenkonzert soll Geld gesammelt werden

Der Calbenser Frauenchor inTakt will wieder mit zahlreichen jungen Künstlern in der Stephanikirche auftreten. Erneut sammelt der Chor für den Bau der Breitwellenrutsche in der Kleinstadt.