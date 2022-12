Heimatgeschichte Calbes Historie: Juden als Sündenböcke der Obrigkeit?

Im November gab es einen Vortrag in der Heimatstube über das jüdische Leben in der Saalestadt. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse. Deshalb veröffentlicht die Volksstimme den Vortrag nun in mehreren Teilen, um ihn vielen Menschen zugänglich zu machen.