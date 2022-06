Calbes Verschönerungsverein braucht Spenden für aufwändige Sanierung

Der Verschönerungsverein von Calbe will den Lutherstein und das Areal drumherum sanieren. Doch dabei stoßen die Mitglieder an ihre finanzielle Grenzen.

Die beschmierte Tafel am Lutherstein von Calbe soll wieder in altem Glanz erstrahlen. Die Beschriftungen sollen demnächst entfernt werden.

Calbe - Das Jahr 1917 ging in die Weltgeschichte ein. Das Land befand sich im Ersten Weltkrieg, in Russland wurde der Zar gestürzt und in Calbe wurde ein riesiger Findling auserkoren, an die Reformation zu erinnern. Doch mehr als 100 Jahre später, sieht das Denkmal nicht mehr allzu schön aus. Der Calbenser Verschönerungsverein will das ändern.