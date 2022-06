Corona im Salzlandkreis: Kliniken am Limit, Impfen im Akkord

Die Ameos-Kliniken sind so gut wie ausgelastet. Die Nachfrage an Impfungen gegen Covid-19 steigt. Vor allem, nachdem die Ständige Impfkommission empfiehlt, auch über 18-Jährige zu „boostern“. Welche Impfangebote gibt es vor Ort?

In den Ameos-Kliniken im Salzlandkreis werden derzeit 54 Covid-Patienten behandelt. Sieben von ihnen werden auf der Intensivstation behandelt und müssen beatmet werden.

Schönebeck/Staßfurt/Calbe - „Hinsichtlich der Impfungen ist derzeit deutlich mehr los. Die Online-Termine sind innerhalb kürzester Zeit ausgebucht“, sagt der Schönebecker Hausarzt Dr. Robin John. Und jetzt, nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) empfohlen hat, dass sich auch alle über 18-Jährigen boostern sollten, dürfte die Nachfrage noch mal deutlich anwachsen. Dabei hätte man bei so manchem Hausarzt schon vor der Stiko-Empfehlung von „Akkordarbeit an der Impfnadel“ sprechen können, so Dr. John.