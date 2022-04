Corona: Im Solequell in Schönebeck-Bad Salzelmen kommt die 2G-Regel

Immer mehr Menschen im Salzlandkreis sind gegen das Coronavirus vollständig geimpft. Für Geimpfte und Genesene winken zahlreiche Lockerungen. Erste Veranstalter von Großevents setzen daher bereits auf das 2G-Modell. Mit einfachen Tests kommt niemand rein. Auch in Schönebeck soll dieses Modell Einzug halten.

Bad Salzelmen - Im Solequell in Bad Salzelmen soll der Zugang ab November nur noch gegen das Coronavirus geimpften oder genesenen Personen gestattet werden. Die Gerüchteküche in sozialen Netzwerken brodelte bereits gewaltig. Offenbar waren interne Informationen an die Öffentlichkeit gelangt.