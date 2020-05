Nachdem Sachsen-Anhalts Landesregierung einige Lockerungen beschlossen hat, bereitet man sich auch in Schönebeck vor.

Schönebeck (ok) l Die Eindämmungsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit im Land Sachsen-Anhalt wurden neu bewertet. Im Zuge des „Sachsen-Anhalt-Plans“, der von der Landesregierung beschlossen wurde, sind auch in der Stadt Schönebeck weitere Lockerungen in den verschiedenen Einrichtungen in Vorbereitung.

Schwimmbad

Die Öffnung des Schwimmbades ist in die Wege geleitet worden, das Wasser fließt bereits ins Becken, teilte die Stadt mit. Bis es auf Badetemperatur gebracht worden ist, vergehen etwa zwei Wochen. In welchem Umfang die Öffnung für die Öffentlichkeit realisiert werden kann, wird derzeit abgestimmt, da beispielsweise im Bereich der Umkleiden die Abstands- und Hygieneregelungen eingehalten werden müssen. Es wird rechtzeitig informiert.

Stadtverwaltung

Ab dem 2. Juni sollen alle Bereiche der Verwaltung wieder zugänglich sein – mit Wahrung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln. Lediglich das Standesamt wird aus organisatorischen Gründen noch nicht geöffnet, Terminvereinbarungen sind weiterhin per Telefon möglich.

Bürgerbüro

Im Bürgerbüro im Stadtwerkehaus sind noch viele telefonisch vereinbarte Termine abzuarbeiten, sodass es dort zu längeren Wartezeiten kommen kann. Es wird daher empfohlen, weiterhin telefonisch oder per E-Mail Termine zu vereinbaren.

Kita

Ab Dienstag nach Pfingsten gehen auch die Kitas zum eingeschränkten Regelbetrieb über.

Grundschule

In Grundschulen soll frühestens ab Montag, 8. Juni, ein eingeschränkter Regelbetrieb eingeführt werden. Eine Rückkehr zum regulären Schulbetrieb unter Verzicht auf die Einhaltung von Mindestabstandsgeboten in den Räumlichkeiten der Schulen und der ihnen angegliederten Wohnheime wird nicht vor Beginn des kommenden Schuljahres erfolgen.