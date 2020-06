Aufgrund der Corona-Pandemie und der Eindämmungsverordnung haben die Organisatoren die 4. Schönebecker Salzergaudi abgesagt.

Schönebeck (vs) l Die 4. Salzergaudi in Schönebeck ist abgesagt worden. Das teilen die Organisatoren Jens-Uwe Jahns und Fred Raabe am Donnerstag mit. Grund für diese Entscheidung sei die am Mittwoch von der Bundesregierung getroffene Entscheidung, alle Großveranstaltungen bis Ende Oktober 2020 abzusagen.

"Wir haben lange an der Oktoberfest-Veranstaltung festgehalten, um damit auch für alle Schönebecker ein Zeichen der Hoffnung auf eine baldige Normalisierung der angespannten Situation zu setzen. Am Ende aber hat die Gesundheit unserer Besucher oberste Priorität", eklären die Veranstalter.

Die 4. Schönebecker Salzergaudi ist damit auf den 24./25. September 2021 verlegt.