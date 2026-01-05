Nach dem Tod eines 17-Jährigen in der Silvesternacht in Born wird jetzt gegen einen jungen Mann ermittelt.

Nach dem Tod eines 17-Jährigen in der Silvesternacht in Born wird jetzt gegen einen 22-Jährigen ermittelt.

Born/Westheide/tf - Im Zusammenhang mit dem Unglücksfall in Born (Landkreis Börde), bei dem durch Feuerwerkskörper in der Silvesternacht ein 17-Jähriger gestorben ist, sind nun Ermittlungen gegen einen jungen Mann aufgenommen worden. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Magdeburg auf Nachfrage der Volksstimme.