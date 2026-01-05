weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wolmirstedt
    4. >

  4. Staatsanwaltschaft schaltet sich ein: Nach Silvesterunglück in Born: Ermittlungen gegen 22-Jährigen

Staatsanwaltschaft schaltet sich ein Nach Silvesterunglück in Born: Ermittlungen gegen 22-Jährigen

Nach dem Tod eines 17-Jährigen in der Silvesternacht in Born wird jetzt gegen einen jungen Mann ermittelt.

Aktualisiert: 05.01.2026, 15:13
Nach dem Tod eines 17-Jährigen in der Silvesternacht in Born wird jetzt gegen einen 22-Jährigen ermittelt.
Nach dem Tod eines 17-Jährigen in der Silvesternacht in Born wird jetzt gegen einen 22-Jährigen ermittelt. Symbolfoto: IMAGO/ Rene Traut

Born/Westheide/tf - Im Zusammenhang mit dem Unglücksfall in Born (Landkreis Börde), bei dem durch Feuerwerkskörper in der Silvesternacht ein 17-Jähriger gestorben ist, sind nun Ermittlungen gegen einen jungen Mann aufgenommen worden. Das bestätigt die Staatsanwaltschaft Magdeburg auf Nachfrage der Volksstimme.