Wirtschaft Darum baut DHL nun doch keinen modernen Stützpunkt in Schönebeck

Die Neubaupläne von DHL in Schönebeck sind Geschichte. Die Mitarbeiter werden keinen klimaneutralen Zustellstützpunkt beziehen. Der Mietvertrag für den alten Standort in der Republikstraße läuft allerdings auch dieses Jahr aus. Wie geht es weiter mit DHL in Schönebeck?