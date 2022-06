Das Kino in Barby zeigt am 25. Juni einen DEFA-Film, der teilweise 1949 an der Elbbrücke gedreht wurde

Wer in Nostalgie schwelgen und die Barbyer Elbbrücke - wie sie kurz nach der Reparatur 1949 aussah - in bewegten Bildern sehen möchte, kann am 25. Juni ins Kino gehen. Der Cinema-Verein zeigt den Schwarz-Weiß-Spielfilm „Der Kahn der fröhlichen Leute“.

Barby - Die Dreharbeiten an der Barbyer Eisenbahnbrücke waren 1949 ein Ereignis. Massenweise strömten so kurz nach dem Krieg die Neugierigen zum Elbdamm, von wo aus man wie in einem griechischen Amphitheater das Geschehen auf dem Fluss verfolgen konnte. Die Filmcrew hatte zuweilen Mühe, allzu kecke Beobachter von der Brücke zu vertreiben. Eine Traube von Menschen hätte die filmische Wirklichkeit zerstört. Doch wer genau hinguckt, bemerkt in kurzen Szenen einige „Kiebitze“ auf dem Brückenfußweg des gerade fertig gestellten Mittelteils der Eisenbahnbrücke, das im April 1945 gesprengt worden war.