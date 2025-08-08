Die Niedere Börde muss den Gürtel abermals enger schnallen. Zwei langgehegte Projekte werden teurer als geplant. Andere Vorhaben der Gemeinde bei Magdeburg werden dafür verschoben.

Das neue Gerätehaus der Feuerwehr Groß Ammensleben soll zwischen der Bundesstraße 71 (oben im Bild) und Magdeburger Straße entstehen. Das Gelände war schon mehrmals beräumt worden. Doch noch in diesem Jahr soll endlich mit dem Bau losgelegt werden.

Groß Ammensleben/Vahldorf - Die Nachricht hatte bereits im Vorfeld unter den Ratspolitikern eingeschlagen wie eine Bombe: Zwei lang geplante Großprojekte werden teurer als geplant. Deshalb hatte die Verwaltung zur Sondersitzung geladen – und damit für ein vorzeitiges Ende der Ferienzeit gesorgt. Es geht auch wieder um das Feuerwehrgerätehaus in Groß Ammensleben.