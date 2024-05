In den sozialen Medien wird ein mutmaßlicher Beißvorfall in Schönebeck diskutiert. Polizei und Ordnungsamt haben jedoch Kenntnis von einer Hundeattacke.

Debatte in sozialen Medien: Aggressiver Mops in Schönebeck unterwegs?

Ein Mops soll in Schönebeck einen anderen Hund gebissen haben - und das nicht zum ersten Mal. Dabei sind die Hunde statistisch gesehen nicht sonderlich aggressiv.

Schönebeck. - Zu einem Hundeangriff soll es kürzlich in Schönebeck gekommen sein. Der Polizei ist dazu zwar nichts bekannt, wie Polizeisprecher Marco Kopitz mitteilt, aber in den sozialen Medien schreibt eine Schönebeckerin, dass ihr Hund in der Martin-Luther-Straße von einem Mops angegriffen worden sein soll. Seitdem sei ihr Tier „komplett unruhig, nervös und völlig durch einander“.