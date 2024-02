Zur ersten Demonstration für Menschlichkeit und gegen Hass kamen am Samstag rund 300 Teilnehmer. Sie zeigten Gesicht für die Werte der Demokratie.

Kundgebung in Schönebeck für mehr Menschlichkeit und gegen Hass - Das haben Politiker zu sagen

Gut 300 Schönebecker kamen am Samstag zur ersten bunten Demonstration. Eine zweite Veranstaltung soll es am 24. Februar geben.

Schönebeck. - Und schon folgt der nächste Tabubruch: Der Brandenburger AfD-Abgeordnete Lars Hünich fordert in einer Rede, den „Parteienstaat“ abzuschaffen – zu sehen im ZDF. Der Verfassungsschutz ist alarmiert, viele sehen in der Aussage eine Parallele zur 1933, als später ein Führerstaat ausgerufen wurde. Deswegen und weil politisch Rückwärtsgewandte nichts anderes als eine Deportation 2.0 planen, hetzen, spalten und die Demokratie zur Diktatur machen wollen würden, sind am Samstag Schönebecker auf die Straße gegangen.