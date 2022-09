Video: Montagsprotest in Schönebeck - Anzahl der Demonstranten nimmt zu

Auch am vergangenden Montag versammelten sich wiederum eine große Anzahl von Demonstranten, um ihre Unzufriedenheit mit ihrer derzeitigen Situation auszudrücken. Wie viele Teilnehmer die Veranstaltung hatte

Die Montagsdemonstration in Schönebeck hat erneut mehr als 300 Teilnehmern auf die Straße bringen können.

Schönebeck - „Es wäre schön, wenn alle mal da wären“, sagt Veranstalter und Organisator Jens Bahr. Nach Angaben der Polizei sind in der Spitze 320 Demonstranten am Montagabend auf die Straße gegangen, um ihre Unzufriedenheit zu zeigen. Was gegenüber der vergangenen Woche eine weitere leichte Zunahme ist. Der Veranstalter schätzt, dass es sogar noch mehr sein könnten.