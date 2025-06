Der historische Jauchewagen in Sachsendorf: Ein Blick in die Abwasser-Vergangenheit

Sachsendorf - Früher war sie nicht so einfach, die Entsorgung der häuslichen Abwässer. Bis Anfang der 1990er Jahre gab es in Barby sogar noch Straßenzüge, die Sammelgruben hatten und das Waschwasser aus Bad und Küche in die Gosse leiteten.