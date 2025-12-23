Besuch in der Kita Der Weihnachtsmann fährt Jawa: Ex-Kita-Knirps bringt Geschenke in seine frühere Kita in Barby
Christian Matz hat sein 74 Jahre altes tschechisches Kultmotorrad herausgeholt, um die Knirpse der Nestwärme-Kindertagesstätte „Elbespatzen“ in Barby zu bescheren.
23.12.2025, 14:00
Barby. - Das Haupttransportmittel des Weihnachtsmannes ist traditionell ein magischer Schlitten, der von fliegenden Rentieren, allen voran Rudolph mit der roten Nase, durch die Luft gezogen wird, um weltweit Geschenke zu verteilen.