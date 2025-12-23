weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Besuch in der Kita: Der Weihnachtsmann fährt Jawa: Ex-Kita-Knirps bringt Geschenke in seine frühere Kita in Barby

Besuch in der Kita Der Weihnachtsmann fährt Jawa: Ex-Kita-Knirps bringt Geschenke in seine frühere Kita in Barby

Christian Matz hat sein 74 Jahre altes tschechisches Kultmotorrad herausgeholt, um die Knirpse der Nestwärme-Kindertagesstätte „Elbespatzen“ in Barby zu bescheren.

Von Thomas Linßner 23.12.2025, 14:00
Für die Krippenkinder hat der Weihnachtsmann Geschenke mitgebracht, die in Zeitungspapier eingewickelt sind. Erzieherin Luisa besuchte zuvor einen Lehrgang, in dem es um Nachhaltigkeit ging.
Für die Krippenkinder hat der Weihnachtsmann Geschenke mitgebracht, die in Zeitungspapier eingewickelt sind. Erzieherin Luisa besuchte zuvor einen Lehrgang, in dem es um Nachhaltigkeit ging. Foto: Thomas Linßner

Barby. - Das Haupttransportmittel des Weihnachtsmannes ist traditionell ein magischer Schlitten, der von fliegenden Rentieren, allen voran Rudolph mit der roten Nase, durch die Luft gezogen wird, um weltweit Geschenke zu verteilen.