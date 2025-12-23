Christian Matz hat sein 74 Jahre altes tschechisches Kultmotorrad herausgeholt, um die Knirpse der Nestwärme-Kindertagesstätte „Elbespatzen“ in Barby zu bescheren.

Der Weihnachtsmann fährt Jawa: Ex-Kita-Knirps bringt Geschenke in seine frühere Kita in Barby

Für die Krippenkinder hat der Weihnachtsmann Geschenke mitgebracht, die in Zeitungspapier eingewickelt sind. Erzieherin Luisa besuchte zuvor einen Lehrgang, in dem es um Nachhaltigkeit ging.

Barby. - Das Haupttransportmittel des Weihnachtsmannes ist traditionell ein magischer Schlitten, der von fliegenden Rentieren, allen voran Rudolph mit der roten Nase, durch die Luft gezogen wird, um weltweit Geschenke zu verteilen.