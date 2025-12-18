weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Dürfen Zusteller Trinkgeld annehmen?: Bewohner mit schöner Geste: Überraschung für Postboten und Paketzusteller - Wie Weihnachten in Burg gelingen kann

Das Weihnachtsfest 2025 steht vor der Tür. Und bei vielen Bewohnern in Burg auch das eine und auch andere Päckchen und Paket. Deren Zusteller werden mancherorts von Bewohnern mit einer Überraschung bedacht. Ob sie die annehmen dürfen?

Von Marco Papritz 18.12.2025, 18:27
Mit diesen kleinen Überraschungen werden zum Weihnachtsfest die Postboten und Paketzusteller von einer Bewohnerin bedacht. Eine kleine Geste zur rechten Zeit.
Burg - Weihnachten ist das Fest der Gaben. In der modernen Zeit werden die von den Lieferdiensten gebracht, ob Biberpost, DHL, Deutsche Post, UPS, Hermes, GLS, DPD ... deren Zusteller haben ordentlich zu tun. Auch in Burg, wo sich der Einsatz lohnt.