Was ist Ihr Lieblings-Weihnachtslied? „Stille Nacht“, „O du fröhliche“ oder doch „Last Christmas“? Musik und Weihnachten gehören zusammen. Das weiß auch Ute Mertens aus Burg, Leiterin der Telefonseelsorge Magdeburg/Nördliches Sachsen-Anhalt.

Musik und Weihnachten gehören auch im Jerichower Land zusammen

Gut besucht war das Weihnachtssingen auf dem Magdalenenplatz in Burg.

Burg/Genthin. - In England ist die Veröffentlichung des Spitzenreiters in der Hitparade zu Weihnachten fast so groß wie das Fest selbst. Auch wenn im Jerichower Land den Charts nicht so große Bedeutung beigemessen wird, auch hier gehören Weihnachten und Musik zusammen. Ute Mertens, Leiterin der Telefonseelsorge Magdeburg/ Nördliches Sachsen-Anhalt, erklärt im Gespräch mit der Volksstimme, woran das liegt.