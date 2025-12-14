Drei Tage trafen sich die Calbenser wieder auf dem Marktplatz, um sich in die Adventszeit einzustimmen. Dabei gab es erneut ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Beim Weihnachtsmarkt in Calbe gehören Ponys dazu. Louisa und Lina führen die Ponys Hanna und Oki-Doki an den Zügeln durch die Innenstadt von Calbe.

Calbe. - Ein gut besuchter Treffpunkt war am Wochenende der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Calbe. Die Besucher erwartete erneut ein abwechslungsreicher Markt mit vielen interessanten Ständen und Attraktionen für die gesamte Familie. Die monatelange Vorbereitung hatte sich gelohnt.