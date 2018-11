In Calbe wurde ein Fahkartenautomat gesprengt. Symbolfoto: Anja Guse

Mithilfe von Pyrotechnik wurde am Bahnhof in Calbe Ost eine Fahrtkartenautomat in die Luft gejagt. Die Täter konnten fliehen.

Calbe (dt) l In Calbe ist bereits am Mittwochmorgen am Bahnhof Ost ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde der Automat mit Hilfe von Pyrotechnik in die Luft gejagt. Dadurch gelang es den Tätern ein Geldkassette zu stehlen. Wie viel Geld sich darin befand, kann das Polizeirevier des Salzlandkreises nicht sagen. Durch die Sprengung wurde der Automat völlig zerstört, es entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Die Detonation war so heftig, dass die Beamten beim Eintreffen am Einsatzort noch im Umfeld von fünf Metern Splitter fanden. Die Täter konnten scheinbar unbemerkt verschwinden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zur Tat, vermeintlichen Tätern, Fahrzeugen oder weiteren Tatumständen auf dem Polizeirevier des Salzlandkreises in Bernburg oder gern auch telefonisch unter 03471-3790 geben können.

