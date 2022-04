Die kuriosen Einsätze der Barbyer Feuerwehr

Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Barby bedankten sich Ortswehrleiter Jens Kirchhoff (l.) und Tony Volley, der Versammlungsleiter des Abends, schon mal bei Hauptamtsleiterin Karin Knopf. Sie wird im Herbst in den Ruhestand verabschiedet. Knopf war in Vertretung von Bürgermeister Torsten Reinharz gekommen. In ihr Ressort fallen auch Feuerwehrbelange.

Foto: Thomas Linßner