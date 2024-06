Wenig Geld und immer viel zu tun: In den Tierheimen in Schönebeck und Bernburg sind ehrenamtliche Helfer sehr gerne gesehen. Wie die Arbeit der Mitarbeiter aussieht.

Katzen sind die am häufigsten aufgenomenen Tiere in den Heimen des Salzlandkreises.

Schönebeck/Bernburg. - Sie bieten ausgesetzten und schlecht behandelten Tieren ein Zuhause, pflegen sie und kümmern sich um sie mit Leib und Seele. Die Rede ist vom Schönebecker Tierheim-Team. Auf dieses wartet stets viel Arbeit. Aber wie sieht der Tag eines Tierheimmitarbeiters aus? Regulär beginnt der Tag für die Arbeiter im Tierheim gegen 7.30 Uhr. Dann wird erstmals überprüft, ob es allen Tieren gut geht. Danach wird gefüttert und es werden die Katzenhäuser und Hundehütten sauber gemacht – was einiges an Zeit in Anspruch nimmt.