Schönebeck (vs) l In Schönebeck ist in der Nacht zum Dienstag ein Moped aus einer Garage in der Bahnhofstraße geklaut worden. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter das Garagen-Schloss auf und stahlen eine fahrbereite, rot-braune Simson S51 mitsamt einem alten Versicherungskennzeichen.

Die Diebe nahmen auch einen weißen Moto-Cross-Helm mit. Ein weiteres schwarz-rotes Moped der Marke Simson ließen die mutmaßlichen Täter im Garagenkomplex zurück.