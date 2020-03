Auf einer Baustelle in Schönebeck wurde am Wochenende geklaut. Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

In Schönebeck waren am Wochenende Diebe auf einer Baustelle am Malzmühlenfeld unterwegs.

Schönebeck (vs) l Diebe sind am Wochenende auf eine Baustelle am Malzmühlenfeld in Schönebeck eingebrochen. Laut Polizeiangaben demontierten die Täter einen Teil des Zauns und nahmen ebenfalls eine Tauchpumpe mit Starkstromkabel mit. Der Polizei liegen derzeit keine Hinweise zur Tat vor.

