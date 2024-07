Gnadau. - Bürgermeister Jörn Weinert, obwohl nicht in erster Linie ein Pferdesportfan, habe sich „beeindruckt“ gezeigt. Zu dieser Einschätzung kamen die Organisatoren der jährlichen Pferdesportveranstaltung auf dem Sportplatz an der Reithalle in Gnadau, wo am Sonnabend ein Hindernisfahren mit anschließendem Ringreiten stattfand. Der Barbyer Einheitsgemeinde-Bürgermeister ist seit Amtsantritt bemüht, bei möglichst vielen Veranstaltungen präsent zu sein und somit das Ehrenamt zu würdigen.

